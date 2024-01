Un inganno di troppo su Netflix | la verità su Joe e gli omicidi | spiegazione finale

Leggi su latuafonte

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Dal 1° gennaio 2023 è disponibile suUndi. Si tratta di una nuova serie TV che si basa sull’omonimo romanzo di Harlen Coben. La storia racconta ruota intorno a Maya Stern, la quale sta affrontando il lutto dopo la morte del marito, che è stato ucciso in un parco da due ladri. La svolta arriva quando Maya crede che suo marito sia vivo e inizia a indagare per scoprire la. In questo modo, vengono fuori i vari segreti di una delle famiglie più influenti della città immaginaria Winherst, la famiglia Burkett. Ma vediamo ora insieme cos’è davvero accaduto al marito di Maya. Undi: riassunto Leggi anche: Undi, trama e come finisce il libro: ilLeggi anche: Bad ...