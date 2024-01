Un inganno di troppo | la recensione | arriva la serie thriller Netflix perfetta per il binge watching

(Di lunedì 1 gennaio 2024) La: Undi, 2023. Creata da: Harlan Coben. Cast: Michelle Keegan, Dino Fetscher, Danya Griver, Adeel Akhtar, Emmett J. Scanlan, Richard Armitage, Joanna Lumley. Genere:, drammatico Durata: 50 minuti circa/8 episodi. Dove l’abbiamo visto: in anteprima su. Trama: Maya assiste all’omicidio del marito Joe e decide di scoprire chi sia il responsabile della sua morte: nel farlo, scoperchia un vaso di Pandora fatto di segreti e misteri legati al suo passato, alla sua famiglia e a quella di Joe. È con unachedecide di aprire l’anno nuovo, unapensata per sfruttare i giorni festivi e trascinare i suoi spettatori in una furiosa sessione di ...

Maya è un’ex pilota impiegata in operazioni speciali in Iraq dal governo statunitense. La sua vita perfetta, accanto all’uomo che ama e con cui è ... (optimagazine)

Dopo l'efferato omicidio di suo marito Joe, Maya Stern decide di installare un baby monitor per tenere d'occhio la figlia. Ma resta scioccata nel vedere un uomo che riconosce nell'abitazione: nelle ...Nel mese di gennaio 2024, Netflix arricchisce il suo catalogo con tante novità: l'elenco delle nuove serie tv, dei nuovi film e produzioni ...