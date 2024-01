Un brindisi ed è già mercato | tutti gli affari fatti o quasi prima della finestra invernale

Sabato 30 dicembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ GRANDE FRATELLO ”, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Al suo ... (bubinoblog)

Frasi sul brindisi - per festeggiare l’arrivo del nuovo anno

l’arrivo del nuovo anno è solo uno dei tanti motivi per festeggiare, e non c’è occasione migliore per un buon brindisi: questo semplice gesto è ... (dilei)