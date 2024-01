“Un amico mi ha invitato a una festa | ho portato dei cioccolatini ma il padrone di casa il giorno dopo mi ha chiesto dei soldi È normale?” | la storia virale su Reddit

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Unlo ha inviato a una cena in un appartamento. Lui non conosceva i padroni dima, vista la loro gentilezza nel proporgli di accettare, è andato allae hacome dono una scatola didal costo di 12 sterline. Perché parliamo del prezzo del regalo? Perché il protagonista di questaha deciso di raccontarla sul forum AskUk diin forma anonima. Cosa è accaduto? “Il miomi ha mostrato dei messaggi Whatsapp dove i padroni digli dicevano che sarebbero stati molto contenti di avermi, anche se eravamo in pochi ‘intimi’. Hanno detto di aver già pensato a tutto e così houn pensierino. Solo che ilmi hanno mandato un ...

Commentando quanto accaduto, la dottoressa Voto, haa evitare l'uso dei botti, soprattutto ... - Stampa l'articolo - Invia ad un- - - > Tweet - - > Native - 2023 - 12 - 29 12:00:00Ricorda, quale strada il pontefice hal'uomo smarrito di oggi a percorrere: 'Sii ... dice e riconosce che è nella terra che si può trasformare il nemico, o l'estraneo in, scoprire l'...Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...La Polizia ha riportato la calma Lite tra due uomini in un appartamento di Torrette, uno rimedia un taglio alla spalla. E' quanto accaduto in via Gervasoni la scorsa notte. I due, un 40enne (proprieta ...