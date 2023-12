Ultime uscite e novità su Prime Video gennaio 2024

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Nell’ampia offerta streaming presente nel panorama internazionale, ha riscosso grande successo negli ultimi anni Amazon, il servizio on demand del colosso statunitense dell’e-commerce. L’azienda di Seattle ha fondato la propria casa di produzione, ovvero Amazon Studios, e ha iniziato a realizzare film e serie tv di grande rilievo, affermandosi a pieno titolo come una realtà ormai consolidata. La piattaforma diinclude, oltre alle produzioni originali, un enorme catalogo di proposte provenienti da tutto il mondo, allargando continuamente l’offerta e rendendosi del tutto concorrenziale rispetto ad altre media company globali. Tra l’altro, è possibile provaregratis per 30 giorni iscrivendosi da questo indirizzo....

Il portoghese, dopo l'infortunio patito nella trasferta di Lecce, non è sembrato molto in forma nelle, nelle quali non è mai riuscito a lasciare il segno. Pioli si aspetta sicuramente ...Marko Arnautovic ha dato segnali di ripresa importanti nellee contro il Genoa ha trovato il primo gol Arnautovic non ha solo segnato a Genova il suo primo gol in campionato, ma ha anche trovato una dimensione ...Appena quattro punti nelle ultime cinque gare per gli azzurri di Walter Mazzarri, un passo che spiega il crollo in classifica ...Care concittadine e cari concittadini, questa sera ci stiamo preparando a festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Nella consueta speranza che si aprano giorni positivi e rassicuranti. Naturalmente, non p ...