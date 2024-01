Ultime Notizie Roma del 01-01-2024 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 gennaio 2024)dailynews radiogiornale lunedì primo gennaioBuon inizio anno da Giuliano Ferrigno essere in apertura di giornale un terremoto di magnitudo 7.5 è stato registrato questa mattina ora italiana in Giappone poco al largo della Costa occidentale della prefettura di Ishikawa al centro dell’isola di honshu la principale del paese la scossa è avvenuta alle 16:10 ora locale ad una profondità di 76 km l’autorità hanno diramato per 24 ore l’allerta anima del Giappone per onde che potrebbero raggiungere fino a 3 m in 6 prefetture secondo l’istituto sismologico statunitense lo tsunami Mina Zane fino a 300 km dall’epicentro del sisma le prime onde alte circa m 20 hanno già raggiunto la città di vagina a circa 500 km ad ovest di Tokyo Ma resta la possibilità che onde alte fino a 5 metri che battono sulla costa e per questo sono state chiuse al traffico tutte ...