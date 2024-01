Ultime Notizie Roma del 01-01-2024 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 gennaio 2024)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto Ancora tantissimi auguri di un serenoda tutta la redazione da parte di Francesco Vitale in studio è morta la donna di 45 anni che nella notte di capodanno secondo una prima ricostruzione dei carabinieri sarebbe stata colpita alla testa da un proiettile vagante mentre festeggia la con i denti all’interno di un’abitazione di Afragola in via Plebiscito e in più di 30 persone ferite di cui tre minori il primo bilancio di botti esplosi tra Napoli e provincia il dato fornito dalla questura Segna un aumento del fenomeno rispetto allo scorso anno quando i feriti a causa dei botti furono 16 meno della metà sono stati 703 nella notte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi di conducibile festeggiamenti capodanno al 8% in più rispetto ai 646 dello scorso anno molti dei quali hanno riguardato incendi ...