Ultime Notizie Roma del 01-01-2024 ore 10 | 10

(Di lunedì 1 gennaio 2024)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata buon anno da parte della redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’intervento di Mattarella nel discorso di fine d’anno da pace il più urgente concreto realismo ha studiato il capo dello Stato la democrazia il voto e no sondaggio ai giovani L’amore non è possesso Ha detto il capo dello Stato e si registrano anche quest’anno incidenti per i festeggiamenti della notte di San Silvestro una donna è rimasta ferita mentre dal balcone di casa i fuochi d’artificio Napoli secondo quanto si è appreso sarebbe stata colpita all’addome da un proiettile vagante accaduto nel quartiere di forcella da donna è stata trasportata all’ospedale vecchio Pellegrini non sarebbe in pericolo di vita un terremoto di magnitudo preliminare 7.4 ha colpito il centro nord del Giappone lo riferisce l’emittente pubblica l’agenzia ...