Ultime Notizie Roma del 01-01-2024 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 gennaio 2024)dailynews radiogiornale una giornata e buon anno da parte di Francesco Vitale in studio Abbiamo con il discorso di Mattarella la guerra in Ucraina in Medio Oriente la violenza sulle donne i giovani e il precariato ma anche l’accesso alle cure sanitarie e gli anziani la lotta al cambiamento climatico il diritto allo studio ostacolato dal costo degli alloggi e di impegno per la legalità Sono tanti i temi affrontati nel discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che si è presentata ai piedi in uno dei saloni del Quirinale con un albero di Natale sullo sfondo ogni guerra genera odio che durerà X molto affermato il capo dello Stato per questo è indispensabile fare spazio alla cultura della pace non è buonissimo ma realismo poi si è rivolto ai giovani Quando è stata dedicata gran parte del discorso spiegando che l’amore non è possesso e ...