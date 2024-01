Ued | Gemma Galgani | desiderio per Capodanno e rivelazione imbarazzante

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Quando arrivano le feste di Natale, Uomini e Donne va in ferie per qualche settimana. In questo periodo di assenza dell'appuntamento quotidiano con il dating show condotto da Maria De Filippi, lo staff della trasmissione ha deciso di continuare a tenere compagnia ai telespettatori mediante interviste effettuate ad alcune esponenti del parterre. Tra di esse, ad intervenire su Uomini e Donne Magazine è stata anche. La dama ha parlato di questi giorni di festa ammettendo di avere unper. Tra le tante confessioni fatte, ha svelato anche quali siano stati i regali più belli e quelli più imbarazzanti mai ricevuti.svela ilpere poi fasu un regalo ...

Nella registrazione Uomini e Donne oggi, lunedì 6 novembre 2023, si è partiti come sempre dal trono over. Al centro dell'attenzione ci sono stati ... (tvpertutti)

Può succedere davvero di tutto, da Gianni Sperti che bacia appassionatamente una dama , alle provocatorie gesta di Tina Cipollari verso. Una formula che piace e che fa venire voglia di ...Chi partecipa apercepisce davvero un compenso . Quanto ti pagano per partecipare a Uomini e Donne . Quanto prendeGalgani a Uomini e Donne . Uomini e Donne, chi guadagna di più nel ...Maria non ci sta e tutela Gemma in studio, intanto tra i vari scontri nel programma, fuori spuntano delle segnalazioni ...Alessandro Vicinanza ha finalmente svelato chi sia la dama del Trono Over di Uomini e Donne con cui avrebbe piacere ad uscire, oltre Roberta Di Padua. La… Leggi ...