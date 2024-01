Udine | ucciso con un taglio alla gola dopo la festa di Capodanno | c' è un sospettato

I carabinieri hanno ascoltato decine di persone nel tentativo di individuare l'autore dell'omicidio. 'Una persona è sospettata e sappiamo dove trovarla', hanno fatto trapelare gli investigatori. Una ...Colpito alla gola da un coltello e con una bottiglia rotta. Così un uomo di 31 anni , cittadino italiano di origine dominicana, è stato. È accaduto stamani al termine di una festa di Capodanno in un locale . L'allarme alle forze dell'ordine è scattato attorno alle 8 dopo una richiesta di aiuto per una persona ferita, ...A Udine un uomo, di 31 anni, cittadino italiano di origine dominicana, è stato ucciso con un taglio alla gola causato da un coltello o da una bottiglia rotta. E' accaduto al termine di una festa di ...L’allarme alle forze dell’ordine è scattato attorno alle 8 dopo una richiesta di aiuto per una persona ferita, in una laterale di viale Palmanova ...