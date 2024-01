Ucraina | migranti e autonomia le prime sfide del Parlamento nel 2024

Leggi su agi

(Di lunedì 1 gennaio 2024) AGI - Ancora una settimana di vacanza e poi deputati e senatori dovranno far rientro nella Capitale per riprendere l'attività parlamentare. Ad attendere maggioranza e opposizioni diversi dossier, tra cui alcuni provvedimenti che potrebbero creare fibrillazioni in Aula, a partire dal ddl sull'accordo siglato con l'Albania sui, incardinato alla Camera e per il quale il governo ha chiesto e ottenuto la procedura d'urgenza (dovrebbe arrivare in Aula verso fine mese). Non meno 'spinoso' l'iter dell'differenziata, cavallo di battaglia della Lega, che approderà in Aula al Senato a metà gennaio e sul quale le opposizioni sono pronte alle barricate. C'è poi la norma contestata e già ribattezzata "legge bavaglio", inserita a Montecitorio nella legge di delegazione europea con un emendanmento di Azione votato da tutta la maggioranza, che vieta ...