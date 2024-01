Ucciso a coltellate nella casa condivisa col coinquilino

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Omicidio a San Giovanni in Persiceto, vicino Bologna. Un uomo di 54 anni, Andrea Beluzzi, è stato trovato morto incon alcuneal petto. L'omicidio è avvenuto in un appartamento di proprietà pubblica che la vittima condivideva con un altro inquilino.Come spiega...

San Giovanni in Persiceto (Bologna), 1 gennaio 2024 – E' stato fermato con l'accusa di omicidio volontario il coinquilino di Andrea Belluzzi, 54 anni ucciso, nella serata di San Silvestro. Si tratta ...Omicidio di Capodanno, Andrea Belluzzi ucciso a coltellate in casa sua: trovato in una pozza di sangue dal coinquilino ...