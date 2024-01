Ucciso a coltellate nel Bolognese | fermato un sospettato dai carabinieri La vittima aveva 54 anni

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Sono in corso le indagini per determinare il movente dell’omicidio avvenuto nel. Un uomo di 54, Andrea Belluzzi, è statocon alcune, una delle quali mortali sferrata al petto, in un’abitazione di edilizia popolare condivisa, a San Giovin Persiceto in provincia di Bologna. L’allarme al 118 è stato lanciato da un coinquilino, che lo ha trovato morto sul letto. Idel reparto investigativo del comando provinciale di Bologna, con quelli della stazione di Persiceto, coordinati dal sostituto procuratore Flavio Lazzerini, hannopoco dopo undel delitto. Laera seguita dai servizi sociali del comune. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sono in corso le indagini per determinare il movente dell'omicidio avvenuto nel Bolognese. Un uomo di 54 anni, Andrea Belluzzi, è stato ucciso con alcune coltellate, una delle quali mortali sferrata a ...