Ucciso a coltellate la notte di Capodanno | il caso nel Bolognese | in carcere il coinquilino che aveva dato l’allarme

(Di lunedì 1 gennaio 2024) È ildi Andrea Beluzzi, il 54ennea San Giovanni in Persiceto nel, la persona che i carabinieri hanno fermato come principale sospettato. Si tratta di un uomo di 48 anni, ora ina Bologna su disposizione dell’autorità giudiziaria, ed era stato lui stesso a lanciarechiamando il personale medico del 118. I medici quando hanno visitato la vittima hanno trovato delle ferite sul petto compatibili con delle lesioni da arma da taglio e hanno quindi chiamato i carabinieri. Il corpo della vittima è stato trovato riverso nella camera da letto della propria abitazione il giorno di. Secondo quanto si apprende, i due erano seguiti dai servizi sociali ed erano andati a vivere insieme nell’ambito di un progetto ...

Il mezzofondista ugandese Benjamin Kiplagat è stato trovato morto in un’auto alla periferia di Eldoret, in Kenya . L’olimpionico dei 3000 siepi è ... (ilfattoquotidiano)

Il mezzofondista ugandese Benjamin Kiplagat è stato trovato morto in un'auto alla periferia di Eldoret , in Kenya . L'olimpionico dei 3000 siepi è stato, fatale una profonda ferita al collo. Secondo quanto riportato dal giornale ugandese Daily Monitor , due persone sono state arrestate dalla polizia. Il mondo dell'atletica è sotto ...In seguito agli elementi raccolti dai militari, dalla sezione investigazioni scientifiche, e dal medico legale, il pubblico ministero di turno, Flavio Lazzarini, intervenuto sul posto, ha disposto il ...Baba Vanga ha lanciato la profezia del 2024. La sensitiva cieca morta 27 anni fa, nel 1996, era considerata la profeta dei balcani. Una vera e propria figura di culto tra i teorici ...Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...