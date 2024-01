Uccisa da un proiettile vagante | il colpo è partito all' interno dell' appartamento di Concetta Russo

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Carabinieri al lavoro per fare luce sulla morte di, la 45 enne deceduta stamattina all’ospedale Cardarelli di Napoli per effettoe ferite riportate alla testa la scorsa notte a causa didi pistola calibro 380 che l’ha raggiunta - in circostanze ancora da chiarire - mentre era in casa con i parenti in undi via del Plebiscito ad Afragola (Napoli). embed post...

Era tornata da Milano per festeggiare il Capodanno in famiglia nella sua città d’origine, Afragola . Nel pieno dei festeggiamenti per il nuovo anno, ... (teleclubitalia)

La notte di Capodanno si è conclusa in tragedia per una famiglia di Afragola (Napoli), con una donna di 45 annida unsparato nel corso della festa. Come tutti gli anni, purtroppo, non mancano le vittime causate da festeggiamenti sin troppo estremi. I primi feriti si sono registrati anche nei ...... il colpo di pistola calibro 380 che l'haè partito dall'interno della casa in cui la donna ... All'interno dell'appartamento i militari hanno rinvenuto e sequestrato uncalibro 380. Le ...Aveva 45 anni Concetta Russo, la donna che stamattina è morta all'ospedale Cardarelli di Napoli per effetto delle ferite riportate alla testa la scorsa notte a causa di un colpo di ...Il colpo di pistola calibro 380 che ha causato la morte di Concetta Russo, la 45 enne deceduta stamattina al Cardarelli di Napoli per effetto delle ferite riportate alla testa la scorsa ...