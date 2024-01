Truffatrice Chiara Ferragni | sfregio in pieno centro a Roma | cos' è successo | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 gennaio 2024) "Bandita,": vandalizzata la vetrina del negozio diin via del Babuino, una delle vie dello shopping di lusso più famose di. Le scritte sono state realizzate con un pennarello nero e stanno attirando l'attenzione di passanti e turisti. Come si vede in un filmato pubblicato su TikTok e diventato virale il giorno di Capodanno, qualcuno si ferma are la vetrina imbrattata, qualcun altro scatta delle foto. Addirittura c'è chi si ferma davanti a quegli insulti per scattarsi dei selfie. Sotto al video, poi, sono comparsi commenti del tipo: "Giustissimo", e anche "Fino a pochi giorni fa nessuno si azzardava a dire niente contro di lei". Qualcuno però ha difeso la: "È tutto troppo esagerato". La scritta "bandita" è stata realizzata sulla targa ...