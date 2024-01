Trovare lavoro potrebbe non essere difficile | domani | per chi appartiene a uno di questi profili 12 figure capaci di abbinare e integrare le competenze tecnologiche - fondamentali - con quelle umanistiche e creative

Leggi su iodonna

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Chefai? Sono un Decision Engeneering. Un MLProducer. O un Cleanroom Developer. Se potessimo viaggiare nel tempo, probabilmente ci imbatteremmo in uno distrani titoli, in una di queste professioni del futuro. Lavori dai nomi oggi poco comprensibili, che stanno nascendo o che oggi ancora non esistono. Prospettive occupazionali che, se le vedessimo citate su una bacheca di annunci di, probabilmente ci farebbero strabuzzare gli occhi. Professioni che la profonda rivoluzione tecnologicarendere presto non solo reali ma ancheper il mercato. ...