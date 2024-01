Tre nascite all’inizio del 2024 | per una manciata di secondi il primo nato è al San Pio

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono nati in tre nel Sannio nei primi minuti del. Una bella notizia, una iniezione di fiducia in un periodo storico contrassegdalla denatalità. Quasi in contemporaneità nei due nosocomi cittadini al San Pio e al Fatebenefratelli sono venuti alla luce un bimbo e una bimba entrambi per parto naturale. Questa volta per unadila spunta il San Pio. Grande gioia per papà Antonio e mamma Claudia, originari di Telese Terme perché e’ venuto al mondo Samuel 48dopo lo scoccare della mezzanotte. Quasi in contemporanea all’Ospedale Fatebenfratelli alle 00.01 altra gioia per un papà ed una mamma residenti a Rotondi, cittadina della Valle Caudina irpina: è nata Aurora. Gioia naturalmente nei due reparti di Ostetricia con tutto il personale medico e ...