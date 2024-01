Tragedia a Capodanno | parroco celebra la messa e poi muore in sacrestia Aveva 49 anni

E l'alterco, forse tra due persone, avvenuto alla fine dei festeggiamenti per, sarebbe scaturito per futili motivi. Il locale dove è avvenuta laera stato chiuso in più occasioni ...Un uomo di età compresa tra i 30 e i 40 anni è stato trovato senza vita in piazza del Plebiscito, alle spalle del palco del concertone di. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha riscontrato il decesso per cause naturali. Intervenuta anche la polizia per avviare le indagini. Morto durante il concertone Dai primi ...La tragedia è stata sfiorata. Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio in una abitazione di via Brigata Sassari, al centro di Macomer, per fortuna senza gravi conseguenze per gli abitanti.E ci risiamo: l'ex centro di accoglienza di via Madonna dei Poveri, a San Mauro Torinese, è di nuovo al centro della bufera. Nella notte di capodanno l'edificio è stato utilizzato da alcuni ragazzini ...