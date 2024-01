Traffico Roma del 01-01-2024 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto incidente sulla A1 FirenzeCi sono code di 6 km tra Ponzanono e la diramazione diNord in direzione della capitale sulla A24-teramo lunghe attese alla barriera in direzione dirallentamenti perintenso sulla diramazioneSud tra Tor Vergata è il raccordoinvece in diminuzione in centro viale del muro tornato scorrevole rimangono rallentamenti sul Lungotevere e nell’area di piazza Adriana alla più latino incidente con rallentamenti in piazza Lazzaro Papi fino alle 20 attive le ZTL del centro e del Tridente e lo saranno tutti i giorni fino al 7 gennaio dalle 6:30 alle 20 anche il sabato e i festivi i bus tram e metropolitane oggi circolano con orario ...