Traffico Roma del 01-01-2024 ore 19 | 00

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Luceverdementre ascolto in zona Sant’Alessandro incidente sulla Nomentana coda in entrambi i sensi di marcia incidente con rallentamenti anche in via Papiria nei pressi di via Calpurnio Fiamma in via di Boccea all’incrocio con via Vinovo intenso ilin centro in particolare si procede in coda in Corso d’Italia e sul viale del Muro Torto verso Piazza del Popolo code anche sul lungotevere punti Palatino al ponte Regina Margherita o di attratti sulla diramazionenord tra Castelnuovo di Porto è il raccordo In quest’ultima direzione anche sulla diramazioneSud aintenso con rallentamenti Verso il raccordo da Tor Vergata alla barriera della A24-teramo lunghe attese in direzione della capitale e Infine per quanto riguarda il trasporto ferroviario per un ...