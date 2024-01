Traffico Roma del 01-01-2024 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto sulla tangenziale si rallenta a causa di un veicolo in panne all’interno della galleria della Nuova Circonvallazione interna in prossimità dell’uscita per la Nomentana in direzione dell’Olimpico prudenza in Piazza del Popolo è lungo le vie del centro si sta svolgendo ilparade la sfilata di bande il tradizionale evento del primo dell’anno forti ripercussioni per ildi zona si sta in coda in Corso d’Italia sul viale del Muro Torto in direzione Flaminio sul viale del Muro Torto è segnalato anche un incidente auto in coda sul lungotevere dal ponte Palatino al ponte Regina Margherita si rallenta nell’area di piazza Adriana disagi dovuti anche al cantiere in piazza Pia al Flaminio prudenza per un incidente in via degli Scialoja ci spostiamo sulla diramazionenord cui ...