Traffico Roma del 01-01-2024 ore 13 | 30

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Luceverdedalla redazione Buon pomeriggio ben trovati i studio Sonia cerquetaniscorrevole in queste ore su strade ed autostrade della Capitale non si rilevano infatti particolari difficoltà piogge sparse su parte della regione e ricordiamo che in caso di pioggia i limiti di velocità consentita in autostrada scendono a 110 km orari salvo diversa segnalazione spostamenti di oggi lunedì primo gennaio oggi è volatile dal fermo dei mezzi pesanti e questo fino alle 22 di questa sera Salvo i casi autorizzati dalla legge fino al 7 di gennaio sono tre linee bus gratuite verso il centro dalle 9 alle 12 con una frequenza di 10 minuti la linea elettrica Centola free1 da Termini a via del Tritone e la free 2 da Piazzale dei Partigiani a via del Corso ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito ...