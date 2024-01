Traffico Roma del 01-01-2024 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Luceverdevedi trovati dalla redazione in studio Sonia cerquetani è scorrevole ilsu tutta la rete stradale e autostradale del territorio piogge sparse su parte della regione e vediamo che in caso di pioggia i limiti di velocità consentito in autostrada scendono a 110 km orari salvo diversa segnalazione spostamenti di oggi lunedì primo gennaio agevolata al fermo dei mezzi pesanti e questo fino alle 22 di questa sera Salvo i casi autorizzati dalla legge Dopo un incidente avvenuto ieri in mattinata ancora chiuso sul tratto Urbano della A24 lo svincolo per la tangenziale est Provenendo dal raccordo anulare verso la Salaria per lavori di pulizia del manto stradale ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare nel.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia ...