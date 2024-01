Traffico Roma del 01-01-2024 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Luceverdeda ritrovati dalla redazione al microfono Sonia cerquetani incidente con rallentamenti sulla via Casilina altezza via Capua e dopo un incidente avvenuto ieri mattina ancora chiusa la tangenziale est per lavori di pulizia del manto stradale tra svincolo A24 e Tiburtina Portonaccio verso la Salaria tutto ilè deviato sul vecchio tracciato della tangenziale est ricordiamo che fino al 7 di gennaio sono in servizio che linea bus gratuite verso il centro dalle 9 alle 21 con una frequenza di 10 minuti la linea elettrica Centola free1 da Termini a via del Tritone e la free 2 da Piazzale dei Partigiani a via del Corso è sempre fino al 7 di gennaio le ZTL di centro il tridente sono tutti i giorni incluso il sabato e festivi dalle 6:30 alle 20 ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sitopunto ...