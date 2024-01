Traffico Roma del 01-01-2024 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Luceverdedalla redazione Buongiorno Bentrovati e buon anno da Sonia cerquetani scherzo ilsulle strade della capitale ricordiamo che fino al 7 di gennaio sono servizio tre linee bus gratuite verso il centro dalle 9 alle 21 con una frequenza di 10 minuti la linea elettrica 100 la free uno da Termini a via del Tritone e la Fre da Piazzale dei Partigiani a via del Corso è sempre fino al 7 di gennaio le ZTL di centro il tridente sono attive tutti i giorni incluso il sabato e festivi dalle 6:03 alle 20 ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità