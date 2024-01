Tour de Ski oggi | 20 km pursuit Dobbiaco 2024 | orari 1° gennaio | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Proseguirà, lunedì 1°, a, in Italia, ilde Ski: l’edizionedellaa tappe, valida per la Coppa del Mondo 2023-di sci di fondo, continuerà con le 20 kmin tecnica libera. Alle ore 10.00 spazio agli uomini, mentre alle ore 12.30 sarà la volta delle donne. Per l’Italia restano indodici azzurri: tra le donne saranno incinque italiane, mentre tra gli uomini saranno alla partenza sette elementi. Di seguito ilodierno con glidelde Skivalido per la Coppa del Mondo 2023-di sci di fondo. Le 20 kmtl saranno trasmesse in diretta ...

Finlandia sul gradino più alto del podio nella 10 km in tecnica classica femminile, seconda tappa delde. Kerttu Niskanen ha domato la concorrenza con il tempo di 25'480, con il quale ha preceduto di 67 la tedesca Victoria Carl, terza posizione per Jessie Diggins a 107, con la statunitense ...Emozioni e sorprese a Dobbiaco per la 10 km in tecnica classica con partenza a intervalli, seconda prova deldemaschile 2023/2024 . L'anno solare si è infatti chiuso con la prima vittoria in Coppa del Mondo per il finlandese Perttu Hyvarinen , che ha preceduto tutti completando il trionfo finnico ...Proseguirà oggi, lunedì 1° gennaio, a Dobbiaco, in Italia, il Tour de Ski: l'edizione 2024 della gara a tappe, valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, continuerà con le 20 km pursuit ...Nella 10 km a tecnica classica, il poliziotto di Nus arriva 25° e resta nella top 10 in classifica generale. Delusione nel femminile per Nadine Laurent ...