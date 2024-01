Tour de Ski 2024 | Jessie Diggins domina l’inseguimento di Dobbiaco | italiane lontanissime

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Un dominio totale, dal primo all’ultimo metro.non solo vince la 20 km a inseguimento a tecnica libera di, ma mette un notevole punto esclamativo sul propriode Ski e lancia un avvertimento per tutte: se vorranno portarle via l’evento a tappe dovranno tutte faticare. 58’18?7 il tempo della sua vittoria, con il quale precede la tedesca Victoria Carl di 46?5 e la svedese Linn Svahn di 48?2. Una gara, come si diceva, completamente guidata da, che parte e non aspetta nessuna, decidendo invece di prendere il largo per farsi rivedere soltanto al traguardo. Dietro di lei, il duo Carl-Svahn non riesce a far molto, perdendo metro dopo metro fino ad accumulare un minuto di ritardo senza che, peraltro, nessuna riesca ad arrivare su di loro. Qualcuna, però, nella seconda parte ...