Tour de Ski 2024 | Amundsen vola e batte Valnes | tripletta norge con Jenssen Pellegrino 9°

(Di lunedì 1 gennaio 2024) In archivio anche la 20 km a inseguimento a tecnica libera maschile delde Ski. Nella prima gara del nuovo anno, in quel di Dobbiaco, il vincitore è Harald Oestberg, che stacca nel finale Erikin quella che è una doppietta norvegese in piena regola. 52’38” il tempo del vincitore, che diventa a questo punto l’uomo dare entrando a Davos. Di 32?9 il divario tra i due. La doppietta diventacon il terzo posto di Jan Thomasinta. Dopo neanche 5 km la situazione è già molto ben definita: fuga di, Ogden e Hyvarinen che vengono progressivamente ripresi dal gruppo inseguitore e status quo che rimane sostanzialmente identico. Il distacco va a sistemarsi nei ...

... molti operatori montani quest'inverno propongono diverse esperienze sci ai piedi: dai safari gourmet alle giornate in pista coi campioni, dalle discese all'alba e al tramonto aglilegati ...Finlandia sul gradino più alto del podio nella 10 km in tecnica classica femminile, seconda tappa delde. Kerttu Niskanen ha domato la concorrenza con il tempo di 25'480, con il quale ha preceduto di 67 la tedesca Victoria Carl, terza posizione per Jessie Diggins a 107, con la statunitense ...La classifica generale del Tour de Ski ha un nuovo leader. È il norvegese Harald Amundsen, che imponendosi nella 20km a inseguimento di Dobbiaco ha scalzato dalla vetta il finlandese Perttu Hyvärinen, ...Harald Østberg Amundsen ha dominato la terza tappa della diciottesima edizione del Tour de Ski, l’inseguimento in tecnica libera sulla distanza di 22 chilometri che a Dobbiaco (Bolzano) ha inaugurato ...