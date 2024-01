Torna al cinema “Vacanze di Natale” | ecco quando

(Di lunedì 1 gennaio 2024) ROMA – Dopo il successo della reunion dei fan che il 30 dicembre hanno riempito iitaliani cantando e ballando, “di”, la commedia cult firmata da Carlo Vanzina, tornerà nelle sale solo sabato 6 gennaio per un altro giorno di festeggiamenti. Tutte le info e le sale su https://www.nexodigital.it/-di--day-replica/. Uscito alnel dicembre del 1983, “di” ha letteralmente conquistato il pubblico e i fan che ne conoscono a memoria le battute e le scene più esilaranti e che ne ricordano perfettamente la colonna sonora in cui sono presenti alcuni dei brani più celebri di tutti gli anni Ottanta. Celebrando ali 40 anni di un film che ha fatto ridere e divertire intere generazioni, ...

Il drammatico capolavoro di Michael Cimino con Robert De Niro, Il cacciatore , torna al cinema in versione restaurata 4K per tre giorni, dal 22 al 24 ... (movieplayer)

Il celebre film cult del 1978, Il cacciatore , sta per torna re al cinema in onore del suo 45° anniversario. Scopriamo i dettagli In questo periodo ... ()

oggi è il Vacanze di Natale Day: solo per oggi , a 40 anni dall’uscita , torna nelle sale in versione restaurata e rimasterizzata il cult di Carlo ... ()

Questa seral'appuntamento con ilsu NoiTv. Per il ciclo "I Classici" va in onda alle 21.45 'Il grande dittatore', film capolavoro scritto, diretto e interpretato da Charlie Chaplin. La ...... (ri)nascere per avere una seconda chance Personaggi femminili Altro fil rouge deldi ... You've Got a Friendalla tematica dell'industria dell'intrattenimento per adulti dopo Tokyo Love ...Le grandi produzioni come "Dune: Parte Due", gli incredibili ritorni de "Il Gladiatore 2", il Guadagnino di "Challengers" e il Riccardo Milani di "Un mondo a parte": una rassegna di cosa troveremo al ...Ecco tutti i dettagli su Il ragazzo e l'airone: scopriamo insieme la trama e la durata dell'ultimo film di Miyazaki uscito al cinema ...