Tinder a Giornalettismo | «Il 2024 sarà l' ”Anno del Sì” | in cui gli utenti saranno propensi a nuove connessioni | esperienze e opportunità»

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Abbiamo già analizzato come, dai dati emersi in questo 2023 appena trascorso, la community disi sia concentrata molto di più sugli aspetti che portano a costruire una o più relazioni e non sull’obiettivo finale di una relazione (che possa essere il rapporto stabile, il fidanzamento, addirittura – in alcuni casi – il matrimonio). Nulla di tutto questo, con le giovani generazioni che sono sempre più propense a valorizzare l’estetica del percorso anche nell’ambito dei rapporti personali. Relazioni che devono avere il proprio tempo e si devono incastrare negli spazi che questa vita frenetica sta occupando sotto altri punti di vista e su altri fronti. Per questo abbiamo chiesto adelle risposte rispetto a ciò che il 2023 ha rappresentato per i suoie le attese per ilche sta per iniziare. LEGGI ...