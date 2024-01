Terremoto in Giappone | “Onde altissime vicino alle coste” | scatta l’allarme tsunami

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Tokyo, 1 gennaio 2024 – E’toin, dopo che un violentoha colpito oggi la zona di Noto, nella prefettura di Ishikawa, nell’ovest del Paese. La scossa registrata16:16 (ora locale) 8.10 (ora italiana), è stata di magnitudo 7.5-7.6. Ilripiomba nell’incubo, dopo che nel 2011 è stato colpito da uno dei più catastrofici maremoti a livello mondiale Secondo le ultime news, ci sono sei persone intrappolate sotto le macerie di case crollate nella penisolase di Noto. Nella città di Wajima almeno sei case sono state distrutte da incendi, ma non vi sono notizie di morti o feriti. La popolazione è stata accolta in una palestra di judo presso la stazione di polizia, ma mancano beni di emergenza per ...

Un inizio d’anno che non verrà dimenticato. A Kanazawa , in Giappone , si è verificata oggi una forte scossa di terremoto (7.6). (panorama)

La scossa è avvenuta in una penisola nel mar del Giappone davanti alla Corea, non nel Pacifico come nel terremoto distruttivo dell’11 marzo 2011 (corriere)

Una scossa didi magnitudo 7.5 è stata avvertita inalle 16,10 (le 8,10 in Italia) con epicentro a circa 40 chilometri a Nord - Est di Anamizu, in una penisola nel mar deldi fronte alla ...In secondo fortedi magnitudo 6.2 ha colpito oggi la costa centro - occidentale del, poco lontano dall'epicentro del sisma precedente di magnitudo 7.5: lo riporta l'Istituto ...Una serie di ventuno scosse sismiche superiori ai 4 gradi Richter, la più forte di 7,5 alle 8.10 ora italiana, ha colpito la costa al largo del… Leggi ...Una scossa di terremoto di magnitudo 7.5 si è verificata in Giappone, al largo della costa occidentale, al centro dell'isola di Honshu, nella prefettura di ...