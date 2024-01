Terremoto in Giappone | il momento della scossa ripreso in un parcheggio | l’impressionante movimento delle auto

Il primo dell’anno in Giappone si apre con un Violento terremoto che ha colpito oggi la zona di Noto, nella prefettura di Ishikawa, nell’ovest del ... ()

Terremoto in Giappone e Tsunami 1 Gennaio 2024

L’avvio del 2024 non parte benissimo in Giappone, in particolare sulla costa centro-occidentale, dove una serie di scosse, la cui più forte di ... (retemeteoamatori)