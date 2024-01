Terremoto in Giappone di magnitudo 7 1 con tsunami

Leggi su 2anews

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Il forteè stato preceduto da una scossa di5.5 avvenuta 4 minuti prima. Allarme allertasubito dopo il. Alle ore 7:10 UTC (le 8:10 in Italia, le 16:10 localmente) un fortesi è verificato lungo le coste occidentali del, colpendo la prefettura di Ishikawa. Come spesso accade per i