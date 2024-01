Terremoto e tsunami | immagini impressionanti

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Una scossa didi magnitudo 7.5 è stata avvertita in Giappone alle 16,10 (le 8,10 in Italia) con epicentro a circa 40 chilometri a Nord - Est di Anamizu, in una penisola nel mar del Giappone ...

La scossa è avvenuta in una penisola nel mar del Giappone davanti alla Corea, non nel Pacifico come nel terremoto distruttivo dell’11 marzo 2011 (corriere)

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.5 è stata avvertita in Giappone alle 16,10 (le 8,10 in Italia) con epicentro al largo della costa occidentale, al centro dell'isola di Honshu, nella prefettura di Anamizu. Le autorità hanno diramato un'allerta per un importante tsunami con onde fino a 3 metri di altezza. Un secondo forte terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito oggi la costa centro - occidentale del Giappone.