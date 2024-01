Terremoto di magnitudo 7 5 in Giappone | allerta tsunami “Rischio di onde alte fino a 5 metri entro 300 km dall’epicentro”

Un terremoto di magnitudo 7.5 è stato registrato oggi, 1 gennaio 2024, in Giappone , poco al largo della costa occidentale, nella prefettura di ... ()

Giappone : terremoto di magnitudo 7.5 - diramata l’allerta tsunami

La scossa è avvenuta in una penisola nel mar del Giappone davanti alla Corea, non nel Pacifico come nel terremoto distruttivo dell’11 marzo 2011 (corriere)