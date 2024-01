Terracina | stalking sotto casa della moglie nonostante il provvedimento di allontanamento

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 1 gennaio 2024), 1 gennaio 2024 – A, i carabinierilocale Stazione, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato per violazione deldid’urgenza dallafamiliare un cittadino residente aclasse 65, poiché lo stesso aveva violato la misura a cui eraposto recandosi con una futile motivazione, presso l’abitazioneresidente a, stazionando all’internopropria autovettura, davanti la porta d’ingresso. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque ...