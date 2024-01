Tennis | United cup Francia - Germania 2 - 1 | Australia ai quarti

It's a CAREER - FIRST top - five win for @katiec Boulter ?? WHAT A MATCH!# United Cup pic.twitter.com/09kcN1aLqV — United Cup (@ United CupTennis) ... (247.libero)

...i transalpini e l'Italia di mercoledì sarà decisiva SYDNEY (AUSTRALIA) - La sfida di mercoledì alla "Ken Rosewall Arena" di Sydney fra Francia e Italia deciderà la vincitrice del gruppo D alla...IntervisteLorenzo Sonego è un tennista piuttosto apprezzato nel circuito maggiore per il cuore e la ... che ha scelto laCup per giocare le prime partite sul cemento australiano e farsi ...La Francia batte la Germania per 2-1 nella seconda sfida del Gruppo D della United Cup 2024 e permette all'Italia di rimanere ancora in corsa per la qualificazione. La squadra transalpina ringrazia so ...Ken Rosewall Arena, il torinese ha dato tutto quello che aveva, andando avanti anche di un set 7-6 (5), ma poi ha dovuto cedere alla maggior consistenza del… Leggi ...