Tennis | Torneo Brisbane Zeppieri fuori da main draw | Thiem contro Nadal

Un nuovo anno tennis tico pronto per palesarsi alle porte dei numerosi appassionati della racchetta. Come di consueto, sarà l’Australia a dare il via ... (metropolitanmagazine)

...TV (@TennisTV) January 1, 2024 In una giornata segnata dalla pioggia, sorride anche Holger Rune. Il danese, testa di serie numero 1 per la quinta volta in carriera in unATP, ha ...... inizierà contro il ventenne Mark Lajal, secondo estone ad aver vinto un Challenger dopo Jurgen Zopp, che ha chiuso il 2023 passando per la prima volta un turno in unATP ad Anversa. Il 22enne ...I grandi non sarebbero diventati tali, senza passare dai Challenger. Non c'è eccezione. Roger Federer, persino lui, visse a Brest nel 1999 ...L'arrivo prepotente di Sky richiede un ulteriore sforzo economico agli appassionati, nonostante la mancanza dell'on-demand. Dubbi sulla posizione di SuperTennis. Il mistero di WTA TV ...