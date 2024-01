Tennis | Atp Djokovic guida prima classifica 2024 | Sinner n 1 azzurro

Nella notte fra il 30 e il 31 dicembre al via su Sky e in streaming su NOW i tornei del circuito maschile ATP e di quello femminile WTA, come ... (digital-news)

Un nuovo anno tennis tico pronto per palesarsi alle porte dei numerosi appassionati della racchetta. Come di consueto, sarà l’Australia a dare il via ... (metropolitanmagazine)

Il programma, l'ordine di gioco e gli orari del torneodi Hong Kong , per la giornata di martedì 2 gennaio 2024, sono stati ufficializzati. Si parte alle 07:00 sul Centre Court con la sfida tra Sebastian Ofner e Mackenzie McDonald, ma l'attesa è tutta ...... in cui il tennista serbo ha conquistato la bellezza di tre titoli slam, due Master 1000 e le... In una delle sue consuete analisi, l'esperto diha individuato, tramite un post su X, due ...Sinner ha raggiunto il vertice del tennis mondiale, assestandosi al quarto posto della classifica Atp. Il classe 2001 ha concluso poi in bellezza la sua stagione, trascinando la nazionale azzurra ad ...Rafael Nadal si appresta a fare il proprio ritorno in campo dopo quasi un anno di inattività (escludendo il match di doppio disputato ieri). Il fuoriclasse spagnolo non gioca in singolare dagli Austra ...