Tante iniziative pronte a essere lanciate | buon 2024 ai nostri lettori

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Un altro anno “è andato , la sua musica finita. Quanto tempo è ormai passato e passerà… Se guardi nelle tasche della sera ritrovi le ore che conosci già”. Prendiamo in prestito le frasi di Francesco Guccini per salutare il 2023, dare il benvenuto ale augurare aiun anno bellissimo. “Siamo qui” è diventato nel tempo uno slogan di Gazzetta del Sud online . Siamo qui...

Per l'Italia si avvicina una notte di Capodanno conordinanze di divieti di botti e concerti all'aperto da Nord a Sud. Le ordinanze che ...ha deciso di destinare i fondi ad altre. A ...La vocazione al bene comune dell'istituto comprensivo di Mandatoriccio e l'amicizia con il territorio si sono concretizzate in altre due significative: l'allestimento dei mercatini della ...Sogni e progetti personali ma anche speranze di poter vivere con orgoglio nella propria città. Voci concordi sul fatto che Messina stia facendo passi avanti su diversi fronti ...Prato, 1 gennaio 2024 – Un Capodanno a suon di musica. Prato ha salutato il 2023 dando il benvenuto al 2024 con una serie di feste a tema in centro, in collaborazione con i locali. Dalle 23.30 la zona ...