Supercoppa italiana 2024 | squadre partecipanti | formula | partite | dove vederla in tv e in streaming

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 1 gennaio 2024) La Lega Serie A ha lanciato laversione final four. La competizione si disputerà nel nuovo format con due semifinali e finale per la prossima edizione e si giocherà in Arabia Saudita per quattro volte nei prossimi sei anni.Europea 2023: quando,si gioca e comein tv– ilcorrieredellacitta.com: il nuovo format Nella versione final four dellascenderanno in campo le due finaliste di Coppa Italia e le prime due classificate in Serie A. In caso di sovrapposizioni, a guidare sarà la classifica del campionato: se ad esempio la vincitrice della Coppa Italia sarà tra le prime due classificate in Serie A, si andrà a scalare scegliendo nel ...