Super ricchi ancora più ricchi | 1500 miliardi in più del 2022 Musk torna in vetta Ma le tasse stanno a zero

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Vince in volata Elon. È lui il più ricco del 2023ando il francese Bernard Arnault, patron del gruppo del lusso Lvhm. I loro patrimoni sono aumentati sensibilmente nel corso dell’anno. Hanno lavorato di più? No. Semplicemente possiedono una bella fetta delle azioni dei gruppi che comandano e con la corsa delle azioni dell’anno che si conclude la ricchezza su cui siedono è lievitata. Il patrimonio del fondatore di Tesla (titolo in rialzo del 140%) è aumentato di 95di dollari, oltre tre volte il valore della legge di bilancio italiana, per intenderci, raggiungendo i 232. Il francese deve accontentarsi di un tesoretto da 179, sostanzialmente invariato rispetto ad un anno fa. Arnault viene così raggiunto da Jeff Bezos di Amazon che recupera una cinquantina di ...