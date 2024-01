Suonano gli U2 per strada e nessuno li riconosce? La verità dietro il post visto da milioni di fan – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Alla vigilia di Natale un account Instagram fan degli U2 ha pubblicato ildi un presunto concerto ina Londra di Bono Vox insieme a The Edge. In pochi giorni, ilha ottenuto 7,8di visualizzazioni e 301mila mi piace. E un diluvio di commenti, molti dei quali sconcertati: «In che mondo viviamo? Gli U2ine la gente passa accanto distratta e non si ferma.sembrarli». E la spiegazione è semplice: l’audio è in effetti quello originale degli u2 (One love), ilè vero ma i protagonisti (la cui vera voce non udiamo ma deve essere stata chiara ai passanti) non sono gli U2 anche se assomigliano molto sia a Bono Vox che a The Edge. Ilfake Il ...