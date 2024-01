Su cosa puntare per rendere l’Italia un Paese migliore? La riflessione di Monti

(Di lunedì 1 gennaio 2024) La tendenza alla “specializzazione” che da più di un secolo caratterizza il mondo occidentale ha conosciuto negli ultimi decenni una spinta ancora più forte risultando in una sorta di apoteosi di un modello scientifico-informatico-tecnologico-economico che oggi contraddistingue la nostra cultura. Tra le numerose e quotidiane manifestazioni di questa evidenza, le classifiche dei Paesi sulla base di una determinata “variabile” o “dimensione” meritano probabilmente unadedicata. Soltanto in un mondo che pretende di poter misurare ognisi può, ad esempio, immaginare di definire una classifica che stabilisca quali nazioni sono più competitive di altre, o quali nazioni siano più creative di altre, o ancora quali nazioni presentino unaqualità della vita. Ci sono delle premesse culturali, alla base di tali ...

Tra poco più di ventiquattro ore, l’Italia del ct Luciano Spalletti , tornerà nuovamente in campo. La nostra Nazionale infatti, dovrà disputare ... (oasport)

In merito all’argomento relativo al Clima (e non solo) ha voluto esprimere il proprio pensiero Francesco La Camera . Quest’ultimo ha rilasciato una ... (notizie)

In una intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ è intervenuta la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein Nella giornata di sabato 11 ... (notizie)

L'intervento di Daniele Novara , pedagogista , sul quotidiano "Avvenire" in relazione al sistema di valutazione scolastica ha suscitato un forte ... (orizzontescuola)

... ec'e' di piu' incerto rispetto al risultato delle urne Le primarie del 2024 sono tra le piu'... Su quali settoriin periodo di elezioni Mentre per le altre domande la risposta piu' ...Credo chesui giovani non debba essere una scommessa, ma un investimento, soprattutto al giorno d'oggi in cui si ha la necessità di coinvolgere sempre più i giovani nellapubblica. ...Nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello Massimiliano Varrese ha ammesso di essere interessato a Monia.Le dichiarazioni di Rafael Leao nell'intervista a Aky Sport: "Amo il Milan. Sogno Diventare capitano. Mi sento un top" ...