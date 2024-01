Stramaccioni | «Inter | ecco che avversario è l’Atlético Madrid»

(Di lunedì 1 gennaio 2024)si proietta per il 2024 a-Atlético, l’ottavo di finale di Champions League per Inzaghi e i suoi. L’ex allenatore nerazzurro, su DAZN, dà un primo bilancio dei colchoneros. LA RIVALE – La Champions League è ancora lontana, si riprenderà solo a febbraio con gli ottavi. L’analisi di Andrea: «Secondo me, fra le varie tipologie di, l’è stata anche fortunata perché era arrivata seconda. Peròè una squadra che, innanzitutto, gioca con un modulo speculare all’: non è scontato in Europa. Gioca con l’attacco delle due punte di qualità, Antoine Griezmann e Alvaro Morata che sono giocatori straordinari. È una squadra da prendere assolutamente con le molle, ha qualche ...

In cui l'è stata coinvolta per il rigore prima concesso e poi revocato al Lecce , ospite dei ... In studio Andreacommenta: "Questo è importante, perché i tifosi prima di tutto ...Gli elogi a Vlahovic: Vlahovic ha disputato una delle migliori partite di questa ... Le parole di Acerbi, la Juve ha speso 200 milioni mentre noi dell'abbiamo fatto mercato con i ...Taremi e Zielinski entrano oggi nel periodo non protetto per quanto riguarda il loro contratto. Per l’Inter c’è quindi la possibilità di iniziare a pianificare la stagione 2024-2025. NUOVO ANNO, NUOVA ...Si chiude un anno tutto sommato positivo per l’Inter, si apre un 2024 che si spera possa portare quello step in più, necessario per migliorare la scorsa stagione, che non può ...