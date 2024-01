Stop ai visti per familiari di studenti universitari stranieri in Gran Bretagna

LONDRA. Entrato da oggi in vigore loaiper i famigliari di studenti stranieri in Gran Bretagna. Decisa lo scorso maggio, la misura contempla eccezioni solo per ricercatori post laurea e studenti con borse finanziate dal ...I tifosi sono sul piede di guerra: " E' unoplayer. Cresciuto in un periodo di tempo molto ...il gol in rovesciata al PSG in Champions League) ma che assumono nuovamente grande significatoi ...Dal 1° gennaio 2024, la Gran Bretagna ha implementato una significativa restrizione sui visti per i famigliari degli studenti stranieri. La decisione, annunciata dal Primo Ministro Rishi Sunak e dal M ...PFOA cancerogeno per l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc), i medici per l'ambiente chiedono lo stop ai PFAS e le bonifiche in Veneto ...