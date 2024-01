Squalo uccide un surfista alle Hawaii

Leggi su tpi

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Un uomo hawaiano di 39 anni è morto in ospedale per le ferite riportate dopo essere stato attaccato da unonelle acque al largo di Maui,. Lo ha riferito la polizia locale. Jason Carter è stato aggredito in mare mentre surfava. Quando è arrivata la polizia è stato portato d’urgenza a riva con la moto d’acqua. “Una volta a terra, sono state adottate le misure salvavita” fino al trasporto in ospedale, ha spiegato la polizia, ma è stato tutto inutile. Le ferite erano troppo ferite. Successivamente il Dipartimento del Territorio e delle Risorse Naturali delleha chiuso la spiaggia e affisso segnali di pericolo per gli squali. L’uomo era di Haiku, una piccola comunità sul lato nord di Maui.