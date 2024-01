Spari alla festa di Capodanno di Delmastro | la pistola è del deputato Pozzolo FdI

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Un uomo di 31 anni è stato ferito da un proiettile, probabilmente sparato per errore, di una– regolarmente detenuta – da undi Fratelli d'Italia, Emanuele. Il fatto è accaduto la scorsa notte, in provincia di Biella, durante ladiorganizzata da Francesca, sindaca di Rosazza e sorella del sottosegretarioGiustizia Andrea, nella sede della Pro Loco di Rosazza affittata per l’occasione. La serata stava per concludersi quando un colpo dell'arma disarebbe partito accidentalmente andando a ferire il 31enne a una gamba. L'uomo - genero di un agente della scorta che accompagna Andreadopo il caso Cospito - è stato trasportato subito in ...